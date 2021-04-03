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لبنان | بهاء الحريري يرزق بـ”نوح”

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كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 01:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

بهاء الحريري

رزق الشيخ بهاء الحريري وعقيلته السيدة حسناء أبو سبعة بمولود ذكر أطلقا عليه اسم “نوح” ليصبح ثالث أطفالهما بعد شهد ووليد.

ووضعت السيدة حسناء مولودها نوح بهاء الدين رفيق الحريري عند الساعة ٨:٤٤ دقيقة صباحاً في احدى مستشفيات لندن لينضم إلى أسرة يغلفها الحب، التفاهم، التناغم والإنسجام، وليضفي عليها مزيداً من الفرح والبهجة وليكون استمراراً لذرية كريمة معروفة بشهامتها وعطائها.

أسرة “صوت بيروت انترناشونال” تعرب عن أصدق التهاني للشيخ بهاء الحريري وعقيلته السيدة حسناء أبو سبعة بمولودهما، وتتمنى له حياة ملؤها الفرح والهناء.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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