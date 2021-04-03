لبنان | المنخفض الجوي إلى الانحسار والحرارة إلى الارتفاع

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 01:21 مساءً - منذ 3 ساعات

يبدأ المنخفض الجوي الذي يؤثر حالياً على لبنان بالانكفاء التدريجي ويميل الطقس الى الاستقرار بعد ظهر اليوم ليتحول الى مستقر تماماً غدا الاحد ومن المتوقع ان تسيطر كتل هوائية دافئة على لبنان الاسبوع المقبل مع ارتفاع بدرجات الحرارة الى ما فوق المعدلات الموسمية.

تفاصيل طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و١٩ درجة، بقاعا بين ٢ و١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و١١ درجة

٢- الجو : غائم جزئيا الى غائم مع امطار محلية خفيفة قبل الظهر ويتشكل ضباب على الجبال

٣- الرياح جنوبية غربية معتدلة

٤- الرطوبة السطحية منخفضة ساحلا ٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاحد: طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع اضافي بالحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و٢٢ درجة فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة.

الاثنين: طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع اضافي بالحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٤ و٢٥ درجة فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة.