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لبنان | توقيف مزوري فحوص PCR اثنين في المطار

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كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 10 دقائق

توقيف

أوقفت الضابطة الإدارية والعدلية في قوى الأمن الداخلي في المطار، وانطلاقا من مسؤوليتها بالمشاركة في الحد من انتشار وكشف المزورين لفحوص PCR، المدعو ي.ت. الذي كان مسافرا الى ألمانيا، لإقدامه على تزوير فحص PCR لإحدى المسافرات.

كذلك، سلمت دائرة الأمن العام في المطار المدعو ج.ن. الى فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، لإقدامه أيضا على تزوير فحص PCR لإحدى المسافرات على متن الطيران الإماراتي.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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