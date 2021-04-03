لبنان | محفوض: لم نعرف الفقر إلا بسبب الفساد والميليشيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 59 دقيقة

غرّد رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر “تويتر”.

وقال: “بسبب الفساد والحروب مصيرنا سيكون مثل فنزويلا، نيجيريا، الكونغو، بوروندي، أفغانستان، جنوب السودان، ليبيريا، الصومال، كينيا،

ناورو”.

وأضاف: “استمرار الفساد وسيطرة ميليشيا حزب الله يدفعان لبنان للانضمام الى لائحة الدول الأفقر في العالم. نحن شعب غني ولم نعرف الفقر إلا بسبب الفساد والميليشيا”.