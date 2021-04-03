لبنان | تعميم إلى القائمقاميات والبلديات في محافظة النبطية.. وهذا ما جاء فيه

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

طلب محافظ النبطية بالتكليف حسن محمود فقيه من القائمقاميات والبلديات في محافظة النبطية “تفعيل دور الشرطة البلدية من خلال المراقبة الدورية وتسطير محاضر ضبط بحق كل مؤسسة لا تتقيد بالاجراءات الوقائية، لا سيما ارتداء الكمامة والتباعد ومنع الإكتظاظ (محلات مواد غذائية، الاكسبرس، المحلات التجارية، الافران، النوادي الرياضية…) والتنسيق مع القوى الأمنية لغير الملتزمين والتشدد في قمع المخالفات تحت طائلة الإقفال والختم بالشمع الأحمر .”