لبنان | إصابة رئيس حزب القوات سمير جعجع بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - أبريل - 2021 6:16 مساءً

أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أنه في اليوم التالي لاحتفالية أسبوع الآلام التي نُظِّمَت في المقر العام لحزب “القوات اللبنانية” في معراب، شعر رئيس حزب “القوات” الدكتور سمير جعجع بعوارض طفيفة، وبعد استمرارها لمدة ثلاثة أيام متواصلة، خضع لفحص PCR مع عقيلته النائب ستريدا جعجع، فأتت نتيجة الدكتور جعجع إيجابية ونتيجة النائب جعجع سلبية، كما أنّ دولة الرئيس غسان حاصباني الذي كان مشاركًا في الاحتفاليّة أتت نتيجته إيجابيّة، ولذلك، يطلب من كلّ مَن شارك في هذه الاحتفالية أن يخضع لفحص PCR.