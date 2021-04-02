لبنان | وزني يدق ناقوس الخطر: لتقنين الدعم قبل نفاد الاحتياطي النقدي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، أن المال المخصّص لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية أيار المقبل، أي بعد أقل من شهرين. وقال أن التأخيرات في إطلاق خطة لخفض الدعم تبلغ كلفتها 500 مليون دولار شهرياً.

وفي الوقت الذي ينهار فيه الاقتصاد في لبنان، قال وزني في حديث لوكالة “رويترز” إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطات النقد الأجنبي المتبقية.

ودعا وزني للموافقة سريعاً على خطة لتقليص الدعم، وإصدار بطاقات تموينية. إذ أن الاحتياطيات الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد.