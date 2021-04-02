لبنان | نقيب الصيادلة يردّ على “التيار”.. للوقوف الى جانب الحق لتطبيق القانون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن نقيب الصيادلة غسان الأمين بيان جاء فيه: “صدر بيان عن التيار الوطني الحر ينتقد نقيب الصيادلة لأنه أحال أحد أعضائه، والذي يشغل منسق قطاع الصيادلة، الى التحقيق لأنه خالف القانون”.

وأضاف, “الواقع انه جرى التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو مصور للصيدلية خاصته بهدف الدعاية وهذا العمل مخالف للقانون، فقمت بتحويل الصيدلي للاستجواب لمعرفة إن كان وراء هذا العمل، ولحضه على وقف بثه على وسائل التواصل لأن القانون فوق الجميع حزبيًّا كان أم لا. متمنيا عليكم الوقوف الى جانب الحق لتطبيق القانون”.

وتجدون نص القانون مرفقاً أدناه: