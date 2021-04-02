لبنان | انخفاض بسيط بدولار السوق السوداء على وقع المبادرات الحكومية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 10:39 صباحاً - منذ ساعتين

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء)، ليسجل نحو 11700 ليرة للشراء، و11600 ليرة للبيع، مقابل متوسط سعر يتراوح بين 12300 و12400 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر الى أكثر من 50%.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.