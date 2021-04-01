لبنان | ريفي: حزب الله مجرم وإرهابي وخطر وعدو للبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ 4 دقائق

أكد اللواء أشرف ريفي أن حزب الله مجرم وإرهابي وخطر وعدو للبنان. وقال ريفي في حديث عبر “الحدث”: “كل اللبنانيين يرفضون المشروع الانتحاري لإيران”.

واعتبر ريفي ان الحياد هو المطلب الأوحد في لبنان اليوم بعيدا عن أجندة حزب الله الإيرانية. وأضاف: “نحن مع تحول طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى مبادرة مدعومة دولياً”.

ولفت إلى أن حزب الله حوّل لبنان إلى معسكر تدريب للإرهابيين وتصديرهم للخارج. وشدد ريفي على أن كل اللبنانيين الأحرار من مختلف المذاهب والطوائف مع طرح البطريرك للحياد.