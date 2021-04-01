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لبنان | البزري: قرارات اللجنة السياسية الخاطئة أدت إلى انتشار الفيروس

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ 48 دقيقة

عبد الرحمن البزري

أشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح ​​ ​عبد الرحمن البزري​، إلى أن “هناك فشل في تأليف حكومة جديدة، بالتالي هم يريدون إطالة عمر حكومة ​تصريف الأعمال​ بما أنها نجحت في كل الملفات، ولا يوجد إلا ملف واحد “له طعمة” وقرروا نقله من ​وزارة الصحة​ للسرايا الحكومي”.

وشدد البزري، خلال حديث تلفزيوني على أن “الأهم اليوم ألا يتم تسييس الملف، والمرسوم الذي صدر عن الوزير بالبند رقم 2 هو إعطاهم صلاحيات التعديل بالتوصيات العلمية التي تعطيها لجنتنا وهذا لا يحق لهم وقام ​وزير الصحة​ بحل هذه المسألة”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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