لبنان | البزري: قرارات اللجنة السياسية الخاطئة أدت إلى انتشار الفيروس

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ 48 دقيقة
عبد الرحمن البزري
أشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري، إلى أن “هناك فشل في تأليف حكومة جديدة، بالتالي هم يريدون إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال بما أنها نجحت في كل الملفات، ولا يوجد إلا ملف واحد “له طعمة” وقرروا نقله من وزارة الصحة للسرايا الحكومي”.
وشدد البزري، خلال حديث تلفزيوني على أن “الأهم اليوم ألا يتم تسييس الملف، والمرسوم الذي صدر عن الوزير بالبند رقم 2 هو إعطاهم صلاحيات التعديل بالتوصيات العلمية التي تعطيها لجنتنا وهذا لا يحق لهم وقام وزير الصحة بحل هذه المسألة”.