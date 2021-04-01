لبنان | تشكيلة الـ 24 وزيرًا بين جس النبض وسقوط الإقتراح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

في معلومات خاصة بـ”صوت بيروت انترناشونال” من مصادر رئاسية معنية بتشكيل الحكومة ، أن تشكيلة الـ 24 وزيرًا مازالت فكرة من دون ان تتبلور إلى اسماء وتوزيع حقائب .

وتضيف المعلومات حين يحمل الرئيس المكلف لائحة من 24 وزيرًا ويصعد بها إلى قصر بعبدا ، ليناقشها مع رئيس الجمهورية ، يمكن القول عندها أن هناك حكومةُ من 24 وزيرًا .

دون ذلك ، ما يُحكى مجرد جس نبض لا أكثر ولا أقل، وهذا ما يمكن اعتباره إما مناورة وإما سقوط الإقتراح قبل ولادته ، ودائمًا بحسب مصادر رئاسية معنية بالتشكيل .

وتعتبر المصادر ان سفر الرئيس المكلَّف ليس مؤشرًا إيجابيًا في مسار التشكيل.