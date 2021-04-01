لبنان | بلديّة مشمش: للاسراع في كشف منفذي جريمة فنيدق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

استنكرت بلدية مشمش باسم رئيسها محمد بري واعضاء مجلسها في بيان “الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها احد ابناء اشقائنا في بلدة فنيدق الشاب المغدور علي صلاح الدين”.

واذ اسفت لهذا “المصاب الأليم على قلوب ابناء بلدة مشمش”،اعلنت “انها تضم صوتها الى صوت اهالي بلدة فنيدق في مطالبة الجهات الامنية بسرعة، الكشف عن الجناة وانزال اشد العقوبات بهم، و عن اسباب وقوع الجريمة التي قد تطال بلدات اخرى في حال تقاعس الدولة عن القيام بدورها في حفظ الامن في بلادنا وبلداتنا.