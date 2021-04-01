لبنان | جمعية اولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية أعلنت فتح باب الانتساب الرسمي إليها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان، بعد اجتماع لهيئتيها التأسيسية والإدارية – الموقتة، “فتح باب الانتساب الرسمي إليها وتعيين عدد من المراكز في المناطق اللبنانية كافة في المستقبل القريب لاستقبال هذه الطلبات كونها الوحيدة التي تستوفي كل الشروط القانونية لتمثيل أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، ولتتمكن من الدفاع عن مصالحهم ومصالح ابنائهم، الأمر الذي لم تتوان عنه حتى قبل نيلها الترخيص ومنذ اطلاقها مشروع الدولار الطالبي حلا للوضع الصعب الذي فرض على الطلاب اللبنانيين في 6 آذار 2020 في مؤتمرها الصحافي التأسيسي لتقوم بتمثيلهم بشكل قانوني كامل أمام كل المراجع المختصة”.

وأشارت إلى أنها “بعد الانتهاء من المراحل التحضيرية، ستدعو إلى جمعية عمومية كل من تتوافر فيهم شروط الانتساب وحصلوا على الموافقة القانونية ليتم انتخاب الهيئة الإدارية للجمعية”.