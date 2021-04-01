لبنان | إليكم القطاعات المستثناة من قرار الاغلاق في فترة عيد الفصح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 04:12 مساءً - منذ 6 دقائق

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بيانًا يتعلّق بالقطاعات المستثناة من الاغلاق في فترة عيد الفصح ودوام عملها، مشددة على وجوب وضع الكمامة بصورة الزامية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

كما أكّدت على منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح يوم السبت الواقع فيه 3-4-2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 6-4-2021 حيث يُحصر التجوّل بالاشخاص المستثنين في القرار.