لبنان | بري يحذر: لبنان مهدد بالانهيار!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 04:12 مساءً - منذ 56 دقيقة

توجه رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ بالشكر، بإسم المجلس النيابي وبإسم ال​لبنان​يين، لرئيس مجلس الوزراء ​العراقي ​مصطفى الكاظمي​ على المؤازرة التي قدمها ويقدمها العراق خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان على مختلف المستويات وتحديداً في المجالين النفطي والصحي.

وأكد بري، خلال إستقباله وزير الصحة العراقي حسن التميمي، أن المطلوب اليوم تعزيز التكامل بين لبنان والعراق في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والصحية والسياحية والسياسية وهذا التكامل بصراحة وفي ظل ما يتهدد لبنان من مخاطر يمكن له ان يسهم في تأمين 50% من طوق النجاة للبنان من أزماته، و”كذلك نحن حريصون على نسج افضل العلاقات مع كافة الأشقاء العرب ونحن في المجلس النيابي على أتم الإستعداد لانجاز في كل التشريعات اللازمة التي من شأنها ان تعزز أواصر التعاون بين لبنان والعراق وهذا ما بدأناه بالفعل في الجلسة النيابية الاخيرة”.

وفي الشأن السياسي، أكد بري أمام الوفد أن “ما يصيب لبنان ويهدده هو نفسه ما يصيب العراق ويهدده لا سيما المخاطر المتأتية من ​الفساد​ والإرهاب الذي يستهدف الوحدة الوطنية في البلدين”، معتبراً أن “المظلة المتمثلة بالمرجعية الرشيدة للإمام السيد علي السيستاني هي الضمانة لحماية النسيج العراقي لتصليب الوحدة الوطنية العراقية، فالوحدة في العراق كما في لبنان هي المانع لإحباط كل المؤامرات التي تستهدف البلدين”.

وفي الشأن الداخلي اللبناني والموضوع الحكومي، قال بري: “للاسف لبنان مهدد بالانهيار اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون ​حكومة​ اذ لا يمكن الوصول الى شاطئ الامان من دون سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان لا سمح الله”