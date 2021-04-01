لبنان | بيطار ينهي اليوم مرحلة استجواب الموقوفين بانفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - أبريل - 2021 3:27 مساءً

يعقد اليوم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، الجلسة الأخير من استجواب الموقوفين في هذا الملف، ويمثل أمامه كل من متعهد أعمال الصيانة في المرفأ سليم شبلي وثلاثة عمال سوريين اشتركوا في عملية تلحيم الفجوة في جدار العنبر رقم 12 قبل حصول الانفجار. كما يستمع اليوم أيضا الى شاهدين في القضية.

وتوقعت مصادر قضائية أن يكون الأسبوع المقبل حافلا بالتحقيقات، حيث يستمع بيطار بعد عطلة عيد الفصح الى عدد من الشهود أبرزهم وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف بناء لطلب الأخير، كما سيستجوب على جلسات متلاحقة المدعى عليهم غير موقوفين.

وأوضحت المصادر لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن المحقق العدلي سيبدأ الأسبوع المقبل دراسة طلبات اخلاء السبيل التي تقدم بها الموقوفون، ويعرضها على النيابة العامة التمييزية لإبداء رأيها قبل أن يتخذ القرار بمن سيخلى سبيله ومن يبقى قيد التوقيف.