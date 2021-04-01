لبنان | هل يفطر لقاح كورونا في رمضان.. توضيح من دار الفتوى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مفتي موسكو الشيخ إيلدار علاء الدينوف على رأس وفد ديني روسي. وتم البحث في الشؤون الإسلامية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

بعد اللقاء، قال الدينوف” نقلت الى سماحة المفتي، سلام وتحيات الشعب الروسي ومن مسلمي روسيا للاخوة في لبنان فنحن معهم ونحبهم. ونرى أن الكثير من الدول يعيشون ويعانون من الأزمات الاقتصادية والسياسية، ونقوم في بعض مشاريع الخير في لبنان العظيم والرائد في كثير من المجالات العلمية والفقهية”.

واصدر المفتي دريان فتوى بحكم الدين الإسلامي في فحص pcr واللقاح المضاد لكورونا بالنسبة للصائم بأنهما غير مفطرين ولا يفسدان الصوم في شهر رمضان المبارك وغيره من الأشهر.

كما أصدر بيانين الأول في تحديد فدية العجز عن الصيام وهي إطعام مسكين أكلتين مشبعتين عن كل يوم من أيام رمضان ويجوز دفع قيمة هذه الفدية من النقود ومقدار قيمتها يتفاوت بحسب حال المعذور قدرة واستطاعة، فأقلها 22000 اثنان وعشرون الف ليرة لبنانية وما فوق ذلك للقادر، ومن عجز عنها بقيت في ذمته حتى يقدر عليها.

والثاني في تحديد صدقة الفطر لشهر رمضان المبارك أقلها 20000 عشرون ألف ليرة لبنانية يصرفها كل واحد عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقتهم بحسب حاله قدرة واستطاعة ومن تطوع خيرا بالزيادة فهو خير.