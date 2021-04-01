لبنان | النائب فادي سعد لعون: من المعيب أن تتمنى وراثة بستان من جدك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 01:10 مساءً - منذ 52 دقيقة

توجّه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر” إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بالقول:

“من المعيب أن تتمنى وراثة بستان من جدك بدل الحصول على موقع الرئاسة الذي كانت كلفته باهظة على لبنان واللبنانيين: دماء وعناء”.

وأضاف، “المعيب أكثر أن تحوّل البلد إلى بستان لا عمل فيه لأبنائه ولا غلال”.

وقال الرئيس عون في مقابلة مع الصحافي آدم شمس الدين على موقع قناة “الجديد” أمس الاربعاء: “يا ريت ورثت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية”.