لبنان | تراجع ملحوظ بسعر الدولار.. كم بلغ صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 10:17 صباحاً - منذ 19 دقيقة

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس ما بين 11800 – 11870 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل مساء أمس الأربعاء سعر صرف الدولار في السوق السوداء متراوحا ما بين 12220 – 12280 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

تراجع سعر صرف الدولار لا يترجم في الواقع على الارض فاسعار السلع والخدمات ترتفع مع ارتفاع سعر الدولار ولا تنخفض مع انخفاضه، في وقت يعاني فيه المواطنون الأمرّين مع تأكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.