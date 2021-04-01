لبنان | فيديو للراعي عن حزب الله: لماذا ترفض الحياد؟

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة
البطريرك الراعي
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي، خلال لقاء عبر “زوم”، يتحدث فيه عن “حزب الله” والحياد.
وسأل الراعي في الفيديو “الحزب”: “لماذا ترفض الحياد وتجبرني على الذهاب إلى الحرب التي أنت تقررها”.
وأضاف: “هل تأخذ رأيي عندما تدخل إلى سوريا واليمن والعراق. أنا أقوم بمصلحتك ومصلحة شعبنا”. وقال الراعي: “عم بستقبل زوار من حزب الله بيقولوا هيدا السلاح ضدنا وما فينا نتحملوا بقى”.
وختم الراعي: “لماذا يا حزب الله لا توافق على الحياد؟”.