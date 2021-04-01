لبنان | فيديو للراعي عن حزب الله: لماذا ترفض الحياد؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي، خلال لقاء عبر “زوم”، يتحدث فيه عن “حزب الله” والحياد.

وسأل الراعي في الفيديو “الحزب”: “لماذا ترفض الحياد وتجبرني على الذهاب إلى الحرب التي أنت تقررها”.

وأضاف: “هل تأخذ رأيي عندما تدخل إلى سوريا واليمن والعراق. أنا أقوم بمصلحتك ومصلحة شعبنا”. وقال الراعي: “عم بستقبل زوار من حزب الله بيقولوا هيدا السلاح ضدنا وما فينا نتحملوا بقى”.

وختم الراعي: “لماذا يا حزب الله لا توافق على الحياد؟”.