لبنان | فرعية اللجان المشتركة بحثت في اقتراح قانون المنافسة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 09:14 مساءً - منذ ساعتين

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة عند الثانية من بعد ظهر اليوم برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة والنواب: حسين الحاج حسن، رولا الطبش، فادي علامة، الان عون، إدي ابي اللمع، جهاد الصمد، امين شري وفيصل الصايغ.

كما حضر الجلسة كل من مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، ومدير عام الجمارك بالانابة ريمون الخوري ترافقه المراقب راغدة حرب، ممثل وزير المالية مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، بالاضافة الى ممثلين عن وزارة العدل القاضيين انطوان نعمة وريما خليل، رئيسة دائرة الدراسات القانونية في وزارة الاقتصاد والتجارة مارلين نعمة، الخبيرة القانونية تاتانيا حمية، نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي وممثلي جمعية تجار بيروت جهاد التنير وكميل يونس، وممثل مستوردي السيارات في لبنان سليم سعد وممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ربيع الشاعر.

وخصصت الجلسة لبحث اقتراح قانون المنافسة، واستمعت اللجنة الى آراء الحاضرين الذين ابدوا ملاحظاتهم. وتم ضم اقتراح قانون الغاء الاحتكار والتمثيل الحصري لدراسته في اللجنة.