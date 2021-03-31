لبنان | الأحرار: للوقوف إلى جانب بكركي وإرساء معادلة الكيان والسيادة والوحدة الوطنية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 07:17 مساءً - منذ 41 دقيقة

اشار المجلس الأعلى لحزب “الوطنيين الأحرار” في بيان اثر إجتماعه الأسبوعي إلكترونيا، برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، إلى أنه “في ظل فشل السلطة القائمة بإدارة شؤون البلاد، يقوم الحزب بمبادرات تواصل مع عدد من المرجعيات، وعلى رأسها بكركي التي أطلقت طرح الحياد وضرورة عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة”.

واضاف: “في هذا السياق، وبالتعاون مع المجموعات السيادية من مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية، تم عقد لقاء في بكركي بتاريخ 30/3/2021 حيث أيد الحزب طروحات البطريرك الراعي تأييدا مطلقا، ففي ذلك مدخل صادق لمشروع حل مستدام وجدي”.

وفي هذا الإطار، دعا الحزب “جميع القوى ذات المصلحة الصادقة في خدمة لبنان واللبنانيين للتكاتف والتعاون والوقوف إلى جانب البطريركية المارونية في مسعاها التاريخي والوطني من أجل إرساء المعادلة الذهبية التي تتمثل بلبنان الكيان والسيادة والوحدة الوطنية، مع التشديد على ضرورة تسريع عجلة العمل نظرا للظروف المعيشية والإقتصادية المزرية التي يعاني منها الناس”.