لبنان | عداد وفيات “كورونا” يحلق من جديد في لبنان اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 06:04 مساءً - منذ 12 دقيقة

سجلت وزارة الصحة العامة ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الوفيات بفيروس كورونا وسجلت 50 حالة وفاة و3393 إصابة جديدة.

إلى ذلك، أشار مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض إلى أن “هناك دائما امل. لا شك في أن الانخفاض الأخير في إصابات كورونا بين عاملي الرعاية الصحية يعود إلى اللقاح. مع تلقي المزيد من الأفراد للقاح المتوفر بكميات اكبر، سيُلاحظ انخفاض مماثل في جميع أنحاء البلد.

وأكد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه “حدثت غالبية الوفيات في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، وهي فئة تم تطعيم أكثر من 50% منها.

ومع ذلك، لا يزال الوقت مبكرًا لاستخلاص النتائج، ويُعد الانخفاض الملاحظ في الاستشفاء علامة جيدة. وبالطبع، من السابق لأوانه الاحتفال، فهناك امران يمكن أن يعرقلا هذا التقدم”.

وتابع الأبيض: “خلال الأيام الماضية، استأنف الناس حياتهم الطبيعية، سواء في العمل أم الترفيه. لم يكن الالتزام الملحوظ بارتداء الكمامة أو التباعد عالياً. وقد يؤدي انخفاض عدد الحالات إلى المزيد من تهاون الناس على اتباع اجراءات السلامه. في الماضي، أدى هذا إلى اندلاع موجة جديدة من فيروس كورونا”.