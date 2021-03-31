لبنان | وزارة السياحة أقفلت الملهى في المجيدل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 06:04 مساءً - منذ 54 دقيقة

أعلنت وزارة السياحة في بيان، أن “الشرطة السياحية أقفلت ظهر اليوم، واستنادا إلى قرار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، الملهى الليلي في بلدة المجيدل – قضاء جزين، بعد أن تبين نتيجة الإشكال الذي حصل في المنطقة أنه يعمد يوميا إلى فتح أبوابه والعمل بشكل طبيعي مخالفا بذلك قرارات التعبئة العامة الصادرة عن السلطات واللجان المختصة”.

وأكدت أنها “لن تتهاون مع أي مخالفات أو عدم تنفيذ قرارات التعبئة العامة، وستقفل المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر”، داعية المؤسسات السياحية والمطعمية كافة إلى “التعاون وااللتزام خدمة للمصلحة العامة وصحة المواطنين، كما لاستمرارية عمل القطاع السياحي، في ظل الأوضاع الراهنة”.