لبنان | ما هي تسعيرة المولدات الخاصة لشهر آذار؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر آذار هو التالي:

882 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:

– قدرة 5 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 882 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 882 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.

– قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 882 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

970 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:

– قدرة 5 أمبير : 20000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 970 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 970 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 15 أمبير : 40000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 970 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.