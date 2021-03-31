لبنان | اغتصاب فتاة قاصر تحت نظر ورضى والدتها … والقضاء يتحرك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ 21 دقيقة

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا قراره الظني بجرم الإتجار بالأشخاص في حق خمسة متورطين بعملية إتجار بالمدعوة ميريام وهي قاصر لا يتعدى عمرها سبعة عشرة عاما.

وورد في حيثيات القرار أن القاضي مكنا أوقف وجاهيا كلا من : محمد.ف، علاء ع، رشيد.ر، عبير.س، ووليد.م بجرم الإتجار بالأشخاص، حيث توافق المشار اليهم على استغلال القاصر من خلال فض بكارتها واغتصابها واستثمارها في أعمال الدعارة.

وفي التفاصيل، تبين أن والدي القاصر قاما بتسهيل أعمال الدعارة لها بالعنف والإكراه، وقد وجدا المكان المناسب لهذه الأعمال في فندق في محلة الناعمة يستقطب العديد من الفتيات لإستثمارهن بأعمال الدعارة تحت إدارة صاحبه المدعو وليد.م الذي يدعي القيام بالأعمال الحرة والإستثمار.