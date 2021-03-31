لبنان | باريس تُسلم الجيش اللبناني عتاداً عسكريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أقيم قبل ظهر اليوم في لواء الدعم – فوج المضاد للدروع، حفل تسلّم عتاد عسكري، مقدم هبة من السلطات الفرنسية للجيش اللبناني، بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد نصر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الفرنسية في لبنان السيدة Anne Grillo والملحق العسكري الفرنسي العقيد الركن Fabrice CHAPELLE، إلى جانب عدد من الضباط.

وقد سلّم العميد الركن نصر درعاً تذكارياً إلى السفيرة الفرنسية تقديراً لجهودها.