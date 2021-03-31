لبنان | وزيرة العدل: لضرورة حسم ملف التدقيق الجنائي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 02:56 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 31 - مارس - 2021 3:50 مساءً

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم، خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أوضاع الوزراة وسبل تسريع عمل المحاكم. كما تطرق البحث الى مسار التدقيق الجنائي المالي، حيث دعت الوزيرة نجم الى ضرورة حسم هذا الملف والسير بتنفيذه لعدم وجود أي أسباب واقعية وقانونية تحول دون ذلك.

واستقبل الرئيس عون الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم يرافقه امين السر العام للرهبانية الاب ميشال أبو طقه.

وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد وعمل الرهبانية في الظروف الصعبة الراهنة، وكذلك عمل جمعية “سوليداريتي” ودورها في مساعدة متضرري انفجار مرفأ بيروت.