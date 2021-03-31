لبنان | إضراب عام الأربعاء المقبل للسائقين العموميين في الشمال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 02:56 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد لقاءات عدة مع اركان النقل البري في طرابلس والشمال وعرض معهم أجواء اجتماع اتحادات النقل البري الذي التام في مقر الاتحاد العمالي العام.

وقال السيد في تصريح بعدالمداولات: “عرضنا دعوة اتحادات النقل البري للإضراب وأيد سائقو السيارات العمومية والباصات والميني باص هذا التوجه. أعربنا جميعا عن رفضنا الواقع الراهن وما يحصل من احتكار للمشتقات النفطية وتخزين البنزين والمازوت من قبل شركات ومافيات هذا القطاع. ونرفع الصوت في مواجهة هذا الواقع المؤسف وفوضى الأسعار والاحتكاك واحتقار المواطن. فالناس تئن جوعا ووجعا والسلطة تفشل حتى في تأليف حكومة هي أضعف الإيمان أقل شيء ممكن يختلفون على حسمه”.

أضاف:: “نرى كيف يعاني الناس على أبواب مراكز المعاينة ونحن في الأساس نطالب بأمور كثيرة للمعاينة وإعادتها إلى كنف الدولة. واليوم نقول تفضلوا وامنعوا هذه المهزلة وليدفع الناس بدل المعاينة للدولة. نحن لا نعلم بيد من وليد من تصل وما نراه أن الإعفاء للناس كما لو أنه لم يكن، صحيح أن السائقين أعفوا ولكن، كل الناس يعانون وهذا مرفوض”.

وختم: “لذلك كله، سننفذ الإضراب العام الأربعاء المقبل وسنعتصم ونوجه رسالة شمالية صارخة في وجه كل هذا الظلم والغلاء وسوء التدبير وقلة الحياء وندرة الأعمال المسؤولة تجاه الناس وتجاه بلد يموت فقرا وجوعا”.