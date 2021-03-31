لبنان | لمكافحة حشرة القمح … دياب كلّف “العليا للإغاثة” شراء مبيدات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 01:02 مساءً - منذ 30 دقيقة

كلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في قرار اصدره ، الأمانة العامة للهيئة العليا للإغاثة بشراء مبيدات لمكافحة حشرة (Syringopais temperatella) على القمح لصالح وزارة الزراعة بموجب عقد رضائي بقيمة ٥٢٥٠٠٠٠٠ ل.ل فقط، وذلك وفقًا لاستقصاء الأسعار الذي نُظم من قبل لجنة شُكلت من وزارة الزراعة لهذا الخصوص، على أن تستلم المواد من قبل الوزارة المعنية وعلى مسؤوليتها. وتُؤخذ الكلفة المنوه عنها أعلاه من الأموال المتوفرة في الهيئة العليا للإغاثة ويُعرض الموضوع خلال الاجتماع القادم للهيئة على سبيل التسوية.