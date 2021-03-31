لبنان | غجر يتابع وضع منشآت المحروقات في الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 01:02 مساءً - منذ 26 دقيقة

توفير المحروقات للمنشآت الحيوية في منطقة الهرمل شكّل محور لقاء وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في الوزارة، مع رئيس تكتل “نواب بعلبك الهرمل” النائب حسين الحاج حسن والنائب إيهاب حمادة، في حضورالمديرة العامة للنفط اورور فغالي، ومدير المنشآت زاهر سليمان، ورئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، ورئيس بلدية الهرمل صبحي صقر.

واتفق المجتمعون، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب الحاج حسن على “اعتماد آلية متابعة لتزويد المنشآت الحيوية من مستشفيات ومستوصفات وأفران ومولدات كهرباء ومحطات مياه وبلديات، بالمحروقات”.