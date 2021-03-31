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لبنان | اجتماع في الداخلية بحث أوضاع السجون

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 01:02 مساءً - منذ ساعتين

اجتماع في الداخلية

بحث وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في أوضاع السجون والنظارات وأماكن التوقيف وذلك خلال إجتماع عقده في الوزارة، شارك فيه عدد من ضباط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

وتمت خلال الاجتماع الاشارة الى ان ما ورد في بعض وسائل الاعلام وفي تقرير منظمة العفو الدولية غير صحيح اطلاقا، كما تم تأكيد متابعة تأمين المستلزمات الضرورية للسجناء، ودراسة السبل الآيلة الى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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