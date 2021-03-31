لبنان | كيف افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 11:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - مارس - 2021 10:53 صباحًا

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء ما بين 12650 – 12700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي متراجعا تراجعا طفيفا عن تسعيرة الأمس التي سجلت 12650 – 12720 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

وشهدت مختلف المدن اللبنانية احتجاجات واسعة على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وكذلك ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة، وسط مخاوف شعبية من استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، وعدم القدرة على تأمين أساسيات العيش، لا سيما أن التوقعات تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستزادا سوءا في الأيام المقبلة.