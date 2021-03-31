لبنان | إشتداد المنخفض الجوي يوم الجمعة… وأمطار غزيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 11:09 صباحاً - منذ ساعتين

يتأثر لبنان حالياً بمنخفض جوي وتكون فعاليته ضعيفة اليوم وغدا الخميس من ناحية شمولية وغزارة الامطار لتشتد اكثر يوم الجمعة. هذا المنخفض مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة انطلاقا من تركيا حاملا معه الامطار والثلوج على الجبال. من جهة اخرى، بتوقع الاسبوع المقبل عودة الاستقرار.

في تفاصيل طقس اليوم، تكون الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٩ درجة، بقاعا بين ٤ و ١٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٢ درجة.

غداً الخميس، طقس ممطر احيانا والاجواء غائمة اجمالا فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠م والحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٧ درجة.

الجمعة، طقس غير مستقر وممطر (بغزارة في بعض المناطق) فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠م الى ١٥٠٠م والحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٥ درجة فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً.