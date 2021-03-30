لبنان | العسكرية تصدر أحكامها على سوريَين بـِجرم التعامل مع الجيش الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - مارس - 2021 10:33 مساءً

أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحادة حكماً بالأشغال الشاقة على شخصين من التابعية السورية هما مصطفى بدري أحمد وبدري مصطفى أحمد لإقدامهما على التواصل مع ضباط في الجيش الإسرائيلي وتزويدهم بمعلومات عن عناصر ومراكز تابعة لـ”حزب الله”.

وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات في حق الأول، وتجريده من حقوقه المدنية، وبحبس الثاني ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنية.

كما اصدرت حكماً بالأشغال الشاقة بحق حسان داوود جابر لإقدامه على التواصل مع العدو الاسرائيلي والتعامل معه من خلال تزويده بمعلومات أمنية وعسكرية وتحريض أشخاص على التعامل معه ونشر الفكر الصهيوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقيام بنشاطات من شأنها إثارة النعرات الطائفية.

وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 7 سنوات وتغريمه غرامة مليون ونصف المليون ليرة ومصادرة الأجهزة الإلكترونية.