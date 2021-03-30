لبنان | تحقيقات المرفأ.. تسطير استنابة في شأن حسابات شركة سفارو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

سطّر المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفإ بيروت القاضي طارق البيطار، إستنابة قضائية جديدة الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبها تحديد مصدر الحوالة المالية التي أرسلتها شركة “سفارو ليمتد البريطانية”، الى وكيلها القانوني في لبنان جوزف القارح، للتثبت هل لهذه الشركة حسابات مالية قانونية في المصارف الخارجية.

كما ويستأنف البيطار غدا الأربعاء وبعد غد، إستجواب كل الموقوفين في الملف قبل قبل بت تخلية سبيلهم، والتي تقدموا بها بواسطة وكلائهم القانونيين.