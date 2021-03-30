لبنان | نقابة اتحاد القصابين: ليس من واجبات وزارة الزراعة ضبط الأسعار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

اعتبرت نقابة اتحاد القصابين ومستوردي المواشي في ​لبنان​، في بيان، انها “تضع نفسها كشاهد على اداء وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ الذي انصف هذه النقابة بعد الاهمال الذي طالها لسنين طويلة عبر التعامل معها بالمفرق وشرذمة صفوفها”، لافتة الى أن “​وزارة الزراعة​ المعروفة الصلاحيات من جهة متابعة صحة وجودة المواشي وليس من واجباتها ضبط الأسعار او عملية التوزيع، كانت قد اصدرت استمارة تعريف للملاحم ساهمت الى حدٍ كبير في تنظيم السوق وتوزيع الكميات بشكل عادل على مساحة الأراضي اللبنانية، هذا عدا عن متابعة الوزير ودعم شؤون النقابة في كل المحافل الرسمية”.

ولفتت الى انه “امام هذا الواقع، وتبيانا للحقيقة نجد انفسنا كنقابة مسؤولين عن إيضاح هذه النقاط والمغالطات امام الرأي العام اللبناني”، متمنين “مراجعتها في أي تفصيل يتعلق بواقع ​تجار اللحوم​ المستوردة لضبط أي تجاوز في السوق مع الهئيات الرسمية أو القضائية المختصة”.