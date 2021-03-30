لبنان | كتانة: ننقل يومياً حوالي 150 إلى 175 مصاباً بكورونا إلى المستشفيات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أشار الأمين العام للصليب الأحمر ​جورج كتانة​، إلى أن “معدل نقل الإصابات اليومية ب​فيروس كورونا​ إلى المستشفيات هو من 150 إلى 175 شخصاً، والنسبة الأكبر هي في ​محافظة جبل لبنان​ التي تعاني من أعداد إصابات عالية”.

وأوضح كتانة، خلال حديث تلفزيوني، أنهم “يضعون خطة مهمة يتم تجربتها، لنتساعد مع المواطنين والوزارات المعنية لمساعدة المواطن في منازلهم قبل نقلهم إلى المستشفيات، التي نتمنى عليها التجهز أكثر، توازياً مع التزام أكبر من المواطنين كي لا نعود لما حصل في كانون الثاني حين كنا ننقل 300 حالة يوميا”.

كما أكد أن “الارتفاع بالإصابات عائد لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، فنحن دائماً نقول أن هناك “استلشاق”، بالتالي يجب أن نبدا بالمواطن للتخفيف من الحالات والاصابات التي تكون بمعظمها بين صغار السن، في وقت يتم تلقيح الكبار بالسن”.

وأفاد بأن “معدل نقل الإصابات اليومي انخفض في السابق إلى حوالي 90 إلى 110 إصابات، ولكن عادت وارتفعت، كما أن التجمعات خلال الاعياد وخلال شهر رمضان، من الممكن ان تفاقم الأزمة وهناك المشكلة الكبيرة”.