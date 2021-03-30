لبنان | فريد هيكل الخازن: كل ما يحصل مسرحية!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - مارس - 2021 9:29 مساءً

تحدّث النائب فريد هيكل الخازن عن قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقال: “كل ما يحصل مسرحية لكسب الرأي العام، والقوانين موجودة لكن المشكلة في التطبيق”.

وفي حديث له عبر قناة الـ “MTV”، قال: “يجب أن يطلق سراح التشكيلات القضائية، وجهات المحاسبة معطلة، لذلك لن نصل إلى نتيجة”.

يشار إلى أن مجلس النواب عقد يوم امس الإثنين جلسة عامة بدعوة من رئيس المجلس نبيه برّي، في قصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.