لبنان | إليكم المناطق التي سجلت أعلى نسب الإصابة بكورونا في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 2668 إصابة جديدة بكورونا، و48 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

المرتبة الأولى: حارة حريك (قضاء بعبدا) 63 إصابة.

المرتبة الثانية: بعلبك (قضاء بعلبك): 57 إصابة.

المرتبة الثالثة: الحدث وبرج البراجنة ( قضاء بعبدا): 52 إصابة.