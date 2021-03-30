لبنان | هكذا توزّعت إصابات كورونا الجديدة على البلدات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

تسجيل المزيد من إصابات كورونا في لبنان

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الثلاثاء جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت إصابات فيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 2668 إصابة جديدة بكورونا ( 2637 محلية و31 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 465007.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل 48 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 6184.

وتوزّعت الإصابات على الشكل التالي: