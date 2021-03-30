لبنان | الصحة تخفض ثمن “ريمديسفير”.. إليكم الأسعار الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه “بعد سلسلة مشاورات مع ممثلي شركات الأدوية المستوردة لعقار Remdesivir، ونظرا للأوضاع الإقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد، تم الاتفاق على تخفيض ثمنه والالتزام بالأسعار الواردة أدناه لمختلف الأصناف المستوردة كالتالي:

Veklury-Gilead-Khalil Fattal (2+1 free) : 506000 ليرة لبنانية للابرة الواحدة.

Remdesivir-Rameda-Mersaco: 214000 ليرة لبنانية للابرة الواحدة.

Remdesivir-Broadmed ومثيلاتها : 180000 ليرة لبنانية للابرة الواحدة”.

كما اعلنت الوزارة عن “إدراج الريمديسفير من ضمن الفاتورة الاستشفائية للمرضى الذين يعالجون على نفقتها. وفي حال اضطر المريض لشرائه، فعلى المستشفيات والصيدليات الإلتزام بالتسعيرة المحددة”.