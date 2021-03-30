لبنان | 48 حالة وفاة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 30 - مارس - 2021 7:54 مساءً

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 2668 إصابة جديدة بكورونا ( 2637 محلية و31 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 465007.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل 48 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 6184.

ولليوم الثاني على التوالي، أظهر التقرير الذي نشرته وزارة الصحة، تسجيل صفر اصابات بفيروس كورونا بين العاملين في القطاع الصحي.

وكان المدير العام لمستشفى رفيق الحريري فراس الابيض قد أشار أمس الى ان هذا الأمر مرده الى تلقي الجسم الطبي كاملا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.