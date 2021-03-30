لبنان | وزير الصحة بحث مع السفيرة الفرنسية في تفعيل التعاون الثنائي في المجالات الصحية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن في مكتبه في الوزارة، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وتناول البحث سبل تفعيل التعاون الثنائي في المجالات الصحية المشتركة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع تقني لاحق لوضع برنامج تفصيلي لمشاريع التعاون بما يحقق المصلحة العليا، علما أن الإهتمام الفرنسي بتقديم الدعم الصحي للبنان يتجلى في مشاريع تنفذها الوكالة الفرنسية للتنمية مع القطاع الإستشفائي، ولا سيما أخيرا من خلال المساهمة بإعادة ترميم مستشفى الكرنتينا الحكومي بعد تضرره إثر تفجير المرفأ.

ونوه الوزير حسن بـ”أهمية التعاون الثنائي المباشر لتنفيذ مشاريع تعزز الأمن الصحي للبنانيين”، لافتاً إلى “أهمية تقديم الدعم لوزارة الصحة العامة في مساعيها لإنشاء المختبر المركزي الذي سيعزز قدرة لبنان على مراقبة جودة الأدوية المستوردة وتلك التي يتم تصنيعها في السوق المحلي، كما الإستفادة من الخبرة الفرنسية لتجديد وتسريع آلية تسجيل الأدوية في لبنان ولا سيما الجينيسية (الجينيريك)، إضافة إلى إنشاء بنوك مركزية للدم ووضع خطة لإعادة تصنيف المستشفيات، وتتبع مسار استيراد وبيع المغروسات الطبية بما يضمن عدم تضخيم فواتيرها ويساعد على تقليص الفاتورة الصحية”.