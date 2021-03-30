لبنان | حزب الوطنيين الأحرار من بكركي: طالما الإرادة والكفاءات اللبنانية موجودة لن يقوى علينا أحد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - مارس - 2021 7:10 مساءً

شدد عضو المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار كميل دوري شمعون على الأمل في محاولة رفع الغبن عن اللبنانيين والعمل على تأمين مستقبل جديد لهم.

كلامه جاء بعد لقاء حزب الوطنيين الأحرار والمجموعات السيادية من جميع الطوائف والمناطق اللبنانية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وشدد اللقاء على التأييد المطلق لطرح بكركي الذي ينادي بحياد لبنان وبعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة، وعلى التمسّك بالثلاثية الذهبية التي أؤتمنت عليها البطريركية المارونية عبر التاريخ، وهي الكيان، السيادة، والوحدة الوطنية.

وقال شمعون:” اللبناني الذي أبدع في كل أنحاء العالم، لن يصعب عليه إنقاذ بلده لبنان، واللبناني الذي قاوم جيوش الإحتلال الفلسطيني والسوري والإسرائيلي، لن يتوانى اليوم عن مقاومة الإحتلال الإيراني، فطالما الإرادة والكفاءات اللبنانية موجودة لن يقوى علينا أحد”.