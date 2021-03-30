لبنان | بلدية بيروت : توقيف سارقين في المصيطبة… هذا ما ضبط بحوزتهم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ان دورية من فوج حرس بيروت أوقفت في منطقة المصيطبة سليم سلام دراجة ( توك توك) حمراء اللون على متنها ثلاثة أشخاص كانت محملة بكمية من الحديد والألمنيوم والأسلاك الكهربائية وغيرها من المواد بالإضافة الى غطاء ريغار عائد للملك العام (الهاتف).

ولفت البيان الى ان المواد التي تم ضبطها تمت سرقتها من قبل شخصين سوريين تبين انهما يعملان على الفاتورة لصالح احدى الجميعات، حيث كانا يقومان بتنظيف مبنى (شارل ديغول) وهو مبنى مهجور في منطقة المصيطبة، مستغلين ظروف وجودهم في المكان وقاما بتوضيب المسروقات المذكورة أعلاه ونقلها من داخل المنزل الى دراجة ال ( توك توك ) بالاتفاق مع السائق في محاولة منهم لإيصالها الى إحدى “بور الخردة” في منطقة بئر حسن بهدف بيعها ، ليقعوا في قبضة عناصر الدورية قبل الوصول الى مرادهم، وقد تم اقتيادهم الى ثكنة فوج الحرس ليصار بعدها الى تسليهم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.”