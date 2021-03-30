لبنان | مساعدة يابانية لأطفال لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - مارس - 2021 6:41 مساءً

أعلنت منظمة اليونيسف، في بيان اليوم، “ان حكومة اليابان أكدت التزامها تجاه الأطفال الأكثر ضعفا الذين يعيشون في لبنان من خلال تقديم مساعداتها الطارئة بقيمة 2,225,000 دولار أميركي لدعم برامج اليونيسف للصحة والصرف الصحي والنظافة الصحية في لبنان. ستضمن هذه المساهمة، التي تم تلقيها في وقت سابق من هذا الشهر، حصول الفتيات والفتيان والشابات الأكثر حرمانا على ممارسات صحية وتحصينية أفضل، كما وعلى مياه الشرب المأمونة، وبيئات صحية أفضل”.

واشار البيان الى “ان هذه المساهمة الجديدة ستمكن اليونيسف، إضافة الى مواصلتها تقديم الخدمات المدعومة مسبقا من حكومة اليابان، من تقديم أولويات وأنشطة جديدة استجابة لآثار فيروس كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وتفاقم الأزمة الاقتصادية”.

وقال السفير الياباني أوكوبو تاكيشي: “أنا سعيد للغاية لأننا أطلقنا مشروعا جديدا بالشراكة مع اليونيسف لتعزيز توفير الخدمات الأساسية، كالصحة والمياه، للأطفال في لبنان”.

اضاف: “اليابان ملتزمة التزاما قويا لمد يد الصداقة لمساعدة أولئك الذين يعيشون في أوضاع صعبة. وانطلاقا من قناعة بلادنا الراسخة بأن المستقبل يكمن في أيدي الأطفال، ستواصل اليابان دعمهم من خلال قنوات وخطط مختلفة من أجل مستقبل أفضل للبنان”.

ولفت البيان الى ان “اليونيسف ستعزز من خلال هذا التمويل، سلسلة الإمداد الوطنية للقاحات والمستلزمات الأساسية للتطعيم الروتيني من خلال تقييم الإدارة الفعالة للقاحات في مرافق الرعاية الصحية الأولية المعتمدة، وتدريب القائمين على التطعيم لصالح مراكز التنسيق المعنية ببرنامج التحصين الشامل. كما ستحرص اليونيسف على إدارة النفايات الطبية واللقاحات، والتخلص منها بأمان.

بالإضافة إلى كل ذلك، ستوفر اليونيسف للأطفال والعائلات إمكان الحصول على المياه من خلال إعادة تأهيل، واستبدال، وتوسيع شبكات المياه التي سيتم ربطها بخزان المياه المركزي، وخزان التوازن، وتوصيلات المياه، في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو: “إن حكومة اليابان وشعبها هما شريكان لنا منذ فترة طويلة، يساهمان بشكل كبير في تعزيز جهود الاستجابة المستمرة التي تقوم بها اليونيسف وتدخلاتها الداعمة للأطفال وأسرهم”.

اضافت: “فمن خلال الدعم السخي الذي تقدمه اليابان، في هذه المرحلة الصعبة من الأزمات المتتالية، ستتمكن اليونيسف من توسيع نطاق تدخلاتها لضمان وصول الفتيات والفتيان الأكثر ضعفا في لبنان، إلى خدمات الصحة والمياه والبيئات الصحية”.

وأكدت ان حكومة اليابان تستمر في تأييدها ودعمها الدائمين لليونيسف في لبنان، حيث تخطت مساهمتها ال 000 000 35 دولار أميركي، لا سيما في مجالات برنامج بقاء الطفل (المياه والصرف الصحي والصحة والتغذية) لدعم ومساعدة الفتيان والفتيات والنساء الأكثر حرمانا في لبنان