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لبنان | إقفال مصلحة الصناعة بعد تسجيل اصابة بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 25 دقيقة

محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة

أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، قرارا قضى بإقفال مصلحة الصناعة في البقاع الكائن مركزها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، بدءا من اليوم الثلاثاء 30 آذار وحتى صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 6 نيسان، بعد التأّكد من إصابة أحد موظفي المصلحة بفيروس .

وأوعز أبو جودة الى رئيسة مصلحة الصحة في البقاع لارا برّاك “لمتابعة موضوع اجراء فحوص ال”PCR” لجميع الموظفين التابعين لمصلحة الصناعة في البقاع، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على أن يتم لاحقا اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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