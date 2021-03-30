لبنان | نقابة العاملين في المرئي والمسموع: لتسجيل الأسماء خلال 3 أيام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 59 دقيقة

أعلنت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في بيان، أنه “بناء على التنسيق مع وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، سيتم إعداد ملحق بأسماء الإعلاميين الراغبين في الحصول على اللقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطلبت النقابة من المنتسبين إليها الراغبين في الحصول على اللقاح، تسجيل أسمائهم لديها في مهلة لا تتعدى الايام الثلاثة المقبلة، بهدف ضمهم إلى اللائحة، وذلك من خلال التواصل مع أمانة السر على رقم واتساب 76652345.